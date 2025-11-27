アラグチ氏：「米国は真の交渉を行う意思がない」

アーブナー通信がアル・マヤディーン・ネットワークを引用して報じたところによると、フランスを訪問中のイラン外務大臣セイエド・アッバス・アラグチ氏は、水曜日の夜、「フランス24」チャンネルとのインタビューで、交渉を前進させる上での問題は仲介国にあるのではなく、米国自身にある、なぜならワシントンには真の交渉を行う意思がないからだと述べた。

アラグチ氏はまた、マスウード・ペゼシュキアン大統領からサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマーン皇太子へのメッセージについてもコメントし、このメッセージはハッジ（巡礼）に関するものであり、テヘランとワシントン間の仲介とは何の関係もないと述べた。

アラグチ氏：「核問題において、我々はサウジアラビアを完全に信頼している」

彼は続けて、「核問題において、我々はサウジアラビアを完全に信頼しています。我々の関係は何年にもわたって改善しており、相互の信頼は日々増しています。イランとサウジアラビアは非常に良好なレベルで理解し合っており、地域の平和と安定について理解を共有しています。地域の国々、特に二つの大国としてのイランとサウジアラビアの協力は、地域の安定において重要な役割を果たします。」

フランス24チャンネルとの対話の続きで、要求された事項について国際原子力機関（IAEA）に協力しないのはなぜかという質問に対し、アラグチ氏は次のように述べた。「理事会は、技術機関であるIAEAとは異なり、政治機関としてイランに対する決議を採択しました。そしてこの決議は、私たちの平和的な核施設が攻撃されたという事実さえ考慮に入れず、存在する現実を無視して採択されました。現場の現実は無視されており、この決議は、あたかも戦争がなかったかのように、イスラエルと米国による我々への侵略を考慮せずに採択されました。これは間違いです。」

彼は付け加えました。「我々は以前、エジプトの友人たちの役割を含め、カイロで、機関との協力の善意を示しました。[ラファエル] グロッシ氏はカイロに来て、我々は『カイロ合意』として知られる機関との合意を交わしました。協力の枠組みが定められました。グロッシ氏と機関も、現場の新たな現実は異なっており、協力はこの新しい条件に基づいて行われるべきであることに同意しました。」

「私はグロッシ氏に尋ねました。機関は爆撃された平和的な核施設を査察するための議定書を持っていますか？彼は答えました。いいえ、そのような事例は一度も起こったことがないからです。したがって、私たちは新しい方法を定義することに合意し、これが『カイロ合意』です。現在の状況では、これらの施設に近づくことは危険です。米国の攻撃の危険、不発弾の危険、放射能または化学汚染の危険があり、爆撃されたこれらの場所に近づくのは容易ではありません。したがって、新しい枠組みと議定書を策定する必要があり、機関もこの現実に同意しています。しかし、この問題は理事会の決議には考慮されていません。」

アラグチ氏は続けました。「攻撃を受けていない非軍事施設の査察は継続しており、問題はありません。しかし、被害を受けた施設については、私が言ったように、新しい枠組みを策定する必要があり、これは機関と交渉されるべきです。理事会の加盟国が誤った決定を下さず、このプロセスをさらに困難にしないことを望みます。」

イラン外務大臣は指摘しました。「イスラエル政権は過去2年間で7か国を攻撃しました。したがって、新たな攻撃や新たな戦争の可能性はありますが、もし彼らが再びイランを標的にした場合、勝利するでしょうか？何かを実行して失敗した場合、論理はそれを繰り返さないように言います。」

アラグチ氏は述べました。「現実には、前回の攻撃では我々の防空システムはうまく機能しませんでしたが、イスラエルのシステムも同様にうまく機能しませんでした。我々のミサイルは正確に目標を捉えることができました、特に戦争の終盤では、我々のミサイルはより高い威力と精度で目標に命中しました。初日にイランの無条件降伏を要求した米国とイスラエルは、終盤で降伏し、停戦を要求しました。我々は12日間の戦争で防衛能力をうまく示しました。正直に言って、彼らがその敗北を繰り返したいとは思わないでしょう。」