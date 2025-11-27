イラヴァニ氏：「米国はイランへの損害を完全に賠償する義務がある」

アーブナー通信の報道によると、アミール・サイード・イラヴァニ駐国連イラン・イスラム共和国大使兼常任代表は、国連事務総長および安全保障理事会議長への書簡の中で、「シオニスト政権が米国と協調して行った侵略行為は、イラン・イスラム共和国の主権と領土保全に対するものであり、国連憲章第2条第4項の明白な違反である。この侵略には、文民および文民財産、文民目標に対する意図的な攻撃が含まれており、国際法および国際人道法の基本原則を甚だしく無視して行われた攻撃である」と述べた。

国連におけるイラン・イスラム共和国のトップ外交官は、「米国は、言及された違反によってイランとその国民に生じた損害、あらゆる物質的および精神的損害を含む損害を完全に賠償する義務がある。この義務は、国際法に従い、原状回復の義務（restitutio in integrum）と、それに起因する損害の賠償を含む」と強調した。

彼はさらに、「同時に、このような認容は、国際人道法の重大な違反、とりわけ『侵略犯罪』の実行に関与した米国の個々の当局者および個人の刑事責任を伴う」と明確にした。

イラヴァニ氏は、「イラン・イスラム共和国は、この国際的な不法行為によって生じたすべての損害と損失の完全な賠償を確保し、責任者に説明責任を負わせるためのメカニズムを確立するために、利用可能なすべての法的手段を通じて追及する完全かつ疑う余地のない権利を留保する」と述べた。