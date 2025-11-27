メディア活動家：「トランプ氏の政策は世界を無秩序に導く」

アーブナー通信が「パレスチナ・オンライン」を引用して報じたところによると、アラブおよび国際的なメディア関係者や活動家たちは、ドナルド・トランプ米大統領の政策と行動を非難し、彼の行動は地域に対する米国の確立された政策からの逸脱であり、「アメリカ・ファースト」という政治ドクトリンを利するものだと見なした。

この共同声明は、ベネズエラ、イエメン、占領下のパレスチナ、中国、NATOにおける未解決の問題が、彼の外交政策における無秩序の一面と理解しがたい傾向を明らかにしていると述べている。

多数のアラブ人ジャーナリストとアメリカのエリート層が署名したこの声明では、トランプ氏の地域および世界における政策は、純粋な孤立主義でも、明確な意味での拡大主義的帝国主義でもなく、また「アメリカ・ファースト」というスローガンの具体的な具現化でもないように見え、むしろ古代の歴史における王、皇帝、ツァーリのやり方に近いと強調されている。

この声明は、トランプ氏の不規則な政策を、第二次世界大戦後に大国によって確立されたルールの政治的な違反および自殺行為であると表現している。

声明は、このアプローチが地域と世界を混乱の時代に導くだろうと述べている。

この声明は、地域が抱える混乱した状況を考慮すると、トランプ氏の政策に対するこの不規則で無秩序なアプローチは、さらなる暴力を煽るだけであると強調している。