ベネズエラ、国際の場で米国の違法な措置に抗議

アブナ通信がスプートニクを引用して報じたところによると、ベネズエラのデルシー・ロドリゲス副大統領は、米国が同国の領空を制限しようとしていることに言及し、次のように述べました。「米国政府は、野党指導者マリア・マチャド氏の要求であるベネズエラの空域を封鎖することを実行しています。」

彼女は続けて、「この侵略的な行動に対応して、ニコラス・マドゥロ大統領は、他国で立ち往生しているベネズエラ人を帰国させるための特別プログラム、および国外に出る必要がある人々のための代替ルートの創設を実施するよう命じました。」と述べました。

このベネズエラ当局者は、カラカスは、この違法かつ不当な措置を直ちに停止するために、あらゆる多国間および国際的な法的メカニズムを活性化させたことを強調しました。

米国大統領ドナルド・トランプ氏は、ベネズエラ上空および周辺のすべての空域が追って通知があるまで閉鎖されると発表しました。

彼はソーシャルネットワーク「Truth Social」でこの敵対的な行動を正当化し、麻薬密売人や人身売買業者はベネズエラの領空を完全に閉鎖されていると見なすべきだと主張しました。