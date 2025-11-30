シューマー氏：トランプ氏が米国をさらなる費用のかかる戦争に引きずり込んでいる

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、米上院民主党トップのチャック・シューマー氏は、トランプ氏のベネズエラに対する無謀な行動が、米国をさらなる費用のかかる対外戦争に近づけていると強調しました。

彼はさらに、「私たちの憲法によれば、宣戦布告の権限を持つのは大統領ではなく、議会のみです。議会はベネズエラに対する軍事力行使の許可を与えていません」と述べました。

シューマー氏は、「アメリカ国民は、数えきれないほどの兵士の命を奪い、貴重な資源を浪費してきた終わりのない対外戦争にうんざりしています。これは『アメリカ第一』の政策ではありません」と表明しました。

以前、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は情報筋を引用し、米国大統領ドナルド・トランプ氏が、ここ数日間のベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領との電話会談中に、彼に武力行使をすると脅迫したと報じました。

この報道によると、トランプ氏はその電話会談で、ベネズエラに対する介入主義的かつ好戦的な姿勢を表明し、マドゥロ氏に対し、政権を退かなければ武力行使に訴えると脅しました。

トランプ氏はまた、ベネズエラの領空を閉鎖すると発表しています！