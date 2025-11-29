ABNA通信が報じたところによると、アメリカの新聞ニューヨーク・タイムズは、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領府長官アンドリー・イェルマク氏の辞任は、ウクライナ議会での内閣不信任決議を阻止することを目的として行われた可能性があると報じました。

ニューヨーク・タイムズは情報筋の話として、イェルマク氏が不信任決議の可決を防ぐために「自らを犠牲にすることを受け入れた」可能性が高いと報じました。しかし、不信任決議が可決された場合、ゼレンスキー内閣全体が辞任を余儀なくされるため、この措置が現在の政治危機を封じ込めるのに十分かどうかはまだ不明です。

この報道によると、戒厳令下では選挙が実施されないため、ウクライナの有力政党の指導者の誰も、これまでにゼレンスキー氏の辞任を要求していません。

11月10日、ゼレンスキー大統領府から独立しているウクライナ国家汚職対策局（NABU）と特別汚職対策検察庁（SAPO）は、「オペレーション・ミダス」として知られるエネルギー部門における大規模な汚職ネットワークに関する調査を開始しました。捜査は、企業「エネルゴアトム」および実業家ティムール・ミンディチ氏と当時のヘルマン・ガルシチェンコ・エネルギー大臣の自宅で行われました。初期調査結果によると、このネットワークでは約1億ドルの資金がマネーロンダリングされていたとされています。

NABUはまた、ミンディチ氏のマンションで録音された一部の会話を公開し、汚職に関連する対話を示しました。11月17日には、アンドリー・イェルマク氏の名前が「アリババ」という仮名のファイルに記載されている可能性があるという報告が公表されました。

この事件の暴露は、ウクライナに深刻な政治危機を引き起こし、議会は数日間閉鎖され、与党「国民の僕」の議員を含む多数の議員がイェルマク氏の解任を要求しました。11月28日には、汚職対策機関がイェルマク氏の自宅とオフィスを捜索していると報じられ、彼はこの事実を自ら認めました。数時間後、ゼレンスキー大統領は、イェルマク氏が正式に辞表を提出したことを発表しました。