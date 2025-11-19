  1. Home
  2. サービス
  3. 世界のニュース

プーチン大統領：ロシアと中国の協力は第三国を対象としていない

19 11月 2025 - 11:07
News ID: 1751988
Source: ABNA
プーチン大統領：ロシアと中国の協力は第三国を対象としていない

ロシア大統領は中国の李強首相との会談で、「モスクワと北京の協力は、いかなる第三国をも対象としていない」と述べました。

アブナ通信によると、中国の李強首相はクレムリンでロシアのウラジーミル・プーチン大統領と会談し、協議を行いました。

ロシア大統領は中国首相との対話の中で、「ロシアと中国両国の上海協力機構（SCO）の枠組み内での協力は、同機構を多極的な世界秩序の柱の一つとすることに貢献している」と述べました。

その後、ウラジーミル・プーチン大統領は、「ロシアと中国の関係は歴史上最も良い時期にある。ロシアと中国の間の協力はいかなる第三国をも対象としていない」と付け加えました。

Your Comment

You are replying to: .
captcha