ホワイトハウス：トランプ大統領、エプスタイン文書公開法案に署名へ

アブナ通信がバロンズ誌を引用して伝えたところによると、ホワイトハウスは、ドナルド・トランプ米大統領が、司法省にエプスタイン関連ファイルの公開を義務付ける議会決議に署名する意向であると発表しました。

ホワイトハウスの高官はバロンズ誌に対し、「この法案はホワイトハウスに届き次第、署名されるだろう」と語りました。

エプスタイン文書公開承認の迅速さに対するジョンソン氏の懸念

昨夜のホワイトハウスでの公式夕食会の傍らで、マイク・ジョンソン米下院議長は、上院がエプスタイン文書公開法案を断固として可決した決定に「深く失望している」と表明しました。

彼は、この決議が、彼と下院の他の共和党員が以前提案していた修正案を考慮せずに可決されたと付け加えました。

米下院と上院の両院は、司法省にエプスタイン関連文書の開示を義務付ける計画を支持しています。

エプスタインの関連文書は、依然として米国の政治的議論の中心となっており、民主党と共和党の両党の議員が、この悪名高き億万長者の人身売買ネットワークとの関与について互いを非難し合っています。

米メディアは、トランプ大統領が火曜日の遅くまたは水曜日にエプスタイン文書公開法案に署名すると発表していました。トランプ大統領は姿勢を変え、最終的にこれらの文書の公開に同意しました。