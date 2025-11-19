米国：サウジアラビアとの原子力協力協定とF-35売却が最終決定

アブナ通信の報道によると、ホワイトハウスはワシントンでのトランプ大統領とビン・サルマン皇太子の会談の結果に関する声明で、「米国とサウジアラビアの戦略的パートナーシップを深め、高収入のアメリカ人の雇用機会を拡大し、不可欠なサプライチェーンと地域の安定を強化し、アメリカの安全保障、産業、労働者を優先する一連の重要な協定が最終決定された」と発表しました。

声明はさらに、「主要な成果には、民生用原子力協力協定、重要鉱物分野での協力推進、人工知能に関する覚書が含まれ、これらすべてはアメリカ国民の利益に直結する契約を締結するというアメリカのコミットメントを示している」と付け加えました。

ホワイトハウスは声明で、「米国とサウジアラビアは、民生用原子力エネルギー分野での協力に関する交渉完了に関する共同宣言に署名した。この宣言は、サウジアラビアとの原子力エネルギー分野における数十億ドル規模、数十年にわたるパートナーシップの法的基盤を確立する」と発表しました。

ホワイトハウスは続けて声明で、「トランプ大統領とビン・サルマン皇太子は、**米国・サウジアラビア戦略防衛協定（SDA）**に署名した。これは、80年以上にわたる我々の防衛パートナーシップと中東における抑止力を強化する歴史的な協定である」と記しました。

声明はさらに、「トランプ大統領は、F-35戦闘機の引き渡し（サウジアラビアへ）を含む大規模な防衛パッケージを承認した。トランプ大統領はまた、サウジアラビアが約300両のアメリカ製戦車を購入するという合意に達した」と付け加えました。