新たな「サモード（不屈の精神）船団」が間もなく出航。ガザへ向かう陸上キャラバン隊も

Abna通信によると、国際水域でシオニスト兵士がサモード船団の乗船者を攻撃した事件がまだ人々の記憶に新しい中、チュニジアの活動家たちはガザ地区に向けて新たな船団を立ち上げる準備をしています。

これに関連して、今後数ヶ月のうちに、新たな船団が異なる方法でガザ地区へ向かうと報じられています。この船団は、参加する船舶の数において、以前の船団よりも大きくなる予定です。

また、今回はチュニジアがこの船団の船舶の集合場所にはならず、これらの船舶はチュニジアの領海を通過するだけであり、アルジェリアなどの他の国々が親パレスチナ活動家の集合地点になる予定であると言われています。

モーリタニアも、このプロセスに参加できる国として名前が挙がっています。リビアの港、特にトリポリやミスラタ、またはエジプトもこの計画で利用される可能性があります。チュニジアの活動家たちは、停戦が実施されているにもかかわらずガザ地区が依然として包囲下にあるため、数十カ国がこの計画に参加すると発表しました。

さらに、人道援助物資を積んだ陸上キャラバン隊もモーリタニアから出発し、リビアとエジプトを通過した後、ラファ検問所に到着する予定であると報じられています。