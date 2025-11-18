ロシア代表、ガザに関する米国決議を「欺瞞的」と見なす

Abna通信によると、国連安全保障理事会がガザに関する米国決議について採決を行った後、国連常駐代表のワシリー・ネベンジャ氏は、この文書の採択方法を欺瞞的であると表現し、その結果について警告しました。

ネベンジャ氏によると、「ガザの武装解除」や「広範な強制的措置」に言及していなかった前米国政権の計画とは異なり、新しい決議は派遣される部隊に、紛争当事者の一方に変える可能性があり、任務の性質を平和維持活動の範囲を超えさせる可能性のある任務を定義しています。彼は、部隊派遣への参加をいとわないどの国も、そのような任務を受け入れていないと強調しました。

ロシア代表はまた、安全保障理事会のメンバーは、テキストを注意深く検討し、この問題について妥協点に達するための十分な時間がなく、「時間のプレッシャー」に直面したと述べました。

国連安全保障理事会の会合は、ニューヨーク時間月曜日の夜（テヘラン時間火曜日の未明）に、ガザ地区に関する米国とロシアが提案した2つの決議案の草案について開催され、ガザに関する理事会の決議は13票で採択されました。

安全保障理事会の13カ国がガザに関する米国決議案に賛成票を投じ、ロシアと中国の代表は棄権しました。