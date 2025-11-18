Abna通信によると、ウクライナ問題担当のロシア外務省代表であるロジオン・ミロシニク氏は、イズベスチヤ紙とのインタビューで、「モスクワはこれまで、交渉プロセス停止のメッセージをキーウから受け取っていない」と述べました。

トルコのイスタンブールでウクライナとロシアの間で行われた第3回交渉から100日以上が経過したことに言及しつつ、彼は次のように付け加えました。「ウクライナ外務省はロシアとの交渉終了を発表しているにもかかわらず、これまでのところ、交渉を終結させるための外交ルートを通じた公式な措置は講じられていません。」

このロシア当局者は、過去の交渉で停戦に達するためのロシアの提案草案が提示されたことを明らかにし、「ウクライナはこれまで、これらの提案について何の立場も示していません」と述べました。

これに先立ち、ロシア外務省の第2CIS局長であるアレクセイ・ポリシュク氏はタス通信に対し、モスクワはイスタンブールでウクライナとの交渉を再開する用意があり、ボールは今やキーウ側にあると述べていました。彼は、ウクライナ側が対話を「停止」しており、トルコ当局者もこのプロセスの再開を繰り返し求めていると付け加えました。