ヒズボラ事務局長代理：レバノン領土の一寸たりとも占領は受け入れない

ABNA通信がアル・マナールから報じたところによると、ヒズボラ・レバノンの事務局長代理は、「ムハンマド・アフィフ・アル＝ナーブルシー」元ヒズボラ・メディア責任者および彼の殉教した仲間たちの殉教一周年に際しての講演で、レバノンと地域の最新の情勢について検討しました。

シェイク・ナイーム・カーセム師はこの演説で次のように述べました。「殉教者ハジ・ムハンマド・アフィフは、メディアの世界で傑出した人物であり、執筆においては力強いペンを持ち、演説においても有能でした。彼は文化、意識、正しい見解、そして道筋における確固たる姿勢という巨大な宝庫でした。殉教者ムハンマド・アフィフは、ヒズボラのメディア活動に際立った影響を与えました。」

彼は付け加えました。「サイイド・ハッサン・ナスラッラー師の殉教後、ハジ・アフィフは、その時期のメディアの空白を埋めるために記者会見を開催することを提案しました。私はこのアイデアに同意し、彼に取り上げる予定のテーマを送るように頼みました。私たちは常に連携を取り、可能な限り最良の結果を保証し、聴衆と敵に届けたいメッセージを効果的に伝えるようにしていました。これらの傑出した記者会見は、重要な空白を埋めました。ハジ・ムハンマド・アフィフは、イスラム、政治、そして抵抗のレベルで献身的なメディア人でした。」

ヒズボラ事務局長代理は、さらに次のように明言しました。「殉教者ハジ・ムハンマド・アフィフは、偽りの、誤解を招くメディアはいかなる道筋や方法も生み出さず、基盤も構築しないと信じていました。それに対して、誠実なメディアは社会を満足させ、政治家や一般市民に、彼らの選択のための正確な道筋を提供します。この偉大な殉教者は、人々の真実を知る権利を認める、誠実なメディアの学派に属していました。」

シェイク・ナイーム・カーセム師は述べました。「レバノンに対するイスラエルの侵略と攻撃から身を守る抵抗の権利以上に明確なイメージがどこにあるでしょうか？私たちは、メディアで放送されるものを監視することで、私たちの活動の場を強化しなければなりません。殉教者ムハンマド・アフィフは、イスラム抵抗とその支持者の現実を反映するヒズボラの考えと物語を広めることに成功したため、殉教させられました。」

彼はまた言いました。「ハジ・ムハンマド、私たちはあなたを失いました。あなたは傑出した人物であり、愛された仲間であり、殉教者サイイド・ハッサン・ナスラッラー師の親友でした。あなたはメディアの領域に重要な影響を与えました。この殉教者は、信頼できる分析と正確な報告の模範でした。敵はジャーナリストやメディア関係者を暗殺しました。なぜなら、彼らは戦闘の真実を暴き、事実と現実を提示する上で真の影響力を持っていたからです。」

ヒズボラ事務局長代理は、レバノンの情勢に言及しつつ、さらに強調しました。「レバノンは苦難と困難に耐えることで独立を勝ち取りました。フランスは直接的に国民の圧力に屈し、レバノンは独立を達成しました。独立とは、領土の解放と、外国の権力に対する従属の拒否を意味します。私たちはレバノン領土の一寸たりとも失うことを受け入れません。レバノンは威厳を持ち、自由で独立し、いかなる外部からの後見からも解放されなければなりません。」

シェイク・カーセム師は指摘しました。「抵抗は占領者を追い出すための行動であり、『イスラエル』の敵に対して行われます。もし私たちが団結すれば、占領者は私たちの土地を去り、私たちは侵略を止め、捕虜を解放することができ、対立や分裂に陥ることはありません。レバノンで起こっていることは、明白な侵略であり、それを占領するための初期行動です。この侵略は、UNIFIL、レバノン軍のいずれにとっても容認できず、占領体制のレバノン南部での存在も容認できません。レバノン政府は、そのすべての機関とともに、この侵略に立ち向かうための計画を策定する責任があり、それによって私たちはそれに対抗することができます。」

彼は続けました。「一部の人々が『イスラエル』のプロジェクトに奉仕しようとすることは間違いです。問題は侵略であり、抵抗でも、政府機関でも、レバノン軍でもありません。私たちはこの国でパートナーであり、私たちの意見を言います。レバノンの国民と政治勢力の大部分が私たちと共​​にいます。誰も『イスラエル』がレバノンで好きなように占領と侵略を行うことを許しません。レバノンでの停戦合意は、一方的かつ規律正しく1年間実施されましたが、イスラエルはそれを維持するためのいかなる行動もとっていません。」

ヒズボラ事務局長代理は述べました。「リタニ川以南へのイスラエル軍の配備は、侵略があるにもかかわらず、この体制への譲歩と見なされます。もしレバノン政府が侵略を終わらせるために譲歩をしようとするならば、それは間違いです。シオニスト体制への一方的な提案は結果をもたらしていません。（レバノンの政治家の皆さん）レバノンの権利に基づいて敵に『ノー』と言うように努め、一緒に立ち上がりましょう。共に、私たちは独立を確固たるものにし、領土を再び解放し、独立を再び実現します。私たち、イスラム教徒とキリスト教徒は、敵とその支持者であるアメリカに対して団結して立ち上がります。私たちは私たちの権利を求めます。そして、この政府の参加者として、これらの権利を獲得することは私たちの権利であり、この権利はレバノンのすべての人々に属します。」

シェイク・ナイーム・カーセム師は、「アメリカのレバノンに対する支配は非常に深刻な危険である」と述べ、次のように明言しました。「アメリカは侵略的なイスラエル体制の支持者であり、侵略に関してこの体制を指導しています。国際的な使節が私たちに会いに来るとき、彼らはあなたたちには権利があるが、イスラエルは侵略者であり、アメリカがそれを支持していると言います。」