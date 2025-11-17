安全保障理事会でガザに関する米露の2つの決議案が採決へ

アルジャジーラが報じたABNA通信によると、国連安全保障理事会は本日月曜日、ドナルド・トランプ大統領のガザ地区に関する和平案、特にこの細長い地域への国際部隊の配備に関する部分を支持する米国決議案の草案について採決を行います。ワシントンは、この決議案の草案が採択されない場合、ガザ地区での戦争が再開する可能性があると警告しています。

安保理内の交渉の一環として数回改訂されたこの決議案の草案の本文は、昨年10月10日にシオニスト政権とパレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）の間で停戦を可能にした計画を承認するものです。

国連安全保障理事会での採決は、本日ニューヨーク時間17:00（グリニッジ標準時22:00、テヘラン時間火曜日の早朝1時30分）に行われる予定です。

米国が提案した決議案の最新版は、「国際安定化部隊」の創設を可能にするもので、この部隊はイスラエル、エジプト、新たに訓練されたパレスチナ警察と協力し、境界地域の安全確保とガザ地区の武装解除を支援します。「国際安定化部隊」は、非公式な武装集団の恒久的な武装解除、民間人の保護、人道回廊の創設にも取り組みます。

この決議案の草案はまた、ガザのための暫定統治機構である「平和評議会」の設立を可能にするもので、理論上はトランプ氏が議長を務め、その任期は2027年末まで続くことになります。

以前の草案とは異なり、この決議案は将来のパレスチナ国家樹立の可能性に言及しています。草案には、パレスチナ自治政府が必要な改革を実施し、ガザの再建を開始すれば、「最終的にパレスチナ人が自らの運命を決定し、パレスチナ国家を樹立するための条件が整うかもしれない」と記されています。

この条項はイスラエルから強い反対に遭っています。占領政権の首相であるベンヤミン・ネタニヤフ氏は、昨日日曜日の閣議で、「いかなる領土においてもパレスチナ国家樹立に反対する我々の姿勢は変わっていない」と述べました。

フランス通信社（AFP）によると、ロシアの批判や他の加盟国の一部の疑念にもかかわらず、多くの外交官はアメリカの決議案が採択されると予想しています。

ガザに関するロシアの提案する決議案

安全保障理事会で拒否権を持つロシアもまた、アメリカの文書がパレスチナ国家の樹立を十分に支持していないと主張し、火曜日の早朝の会合で採決されるように、決議案の草案を安保理加盟国に配布しました。ロシアの決議案の草案は、安全保障理事会に対し、「二国家解決の展望への確固たるコミットメント」を表明するよう求めています。ロシアが提案した決議案は、現時点では平和評議会の創設やガザへの国際部隊の配備を明記していませんが、国連のアントニオ・グテーレス事務総長にこの分野での「選択肢」を提示するよう求めています。