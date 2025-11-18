トランプ氏が主張：「ガザ決議は世界の平和に役立つ！」

Abna通信によると、米国大統領ドナルド・トランプ氏はソーシャルネットワークのTruth Socialへの投稿で、「国連安全保障理事会による驚くべき投票、そして平和使節団に、世界の人々を祝福する」と書きました。

トランプ氏は、国連安全保障理事会でのガザ決議の採択は、世界中により大きな平和をもたらすだろうと述べました。

彼は、国連、安全保障理事会の15の加盟国、そしてカタール、エジプト、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、インドネシア、トルコ、ヨルダンを含むイスラム・アラブ諸国の間のこの計画の支持者に感謝の意を表し、さらに「使節団のメンバーやこの決議に関連するその他の事項について、さらにエキサイティングなニュースが今後数週間で発表されるだろう」と付け加えました。

国連安全保障理事会の会合は、ニューヨーク時間月曜日の夜（テヘラン時間火曜日の未明）に、ガザ地区に関する米国とロシアが提案した2つの決議案の草案について開催され、ガザに関する米国の決議は13票で採択されました。

安全保障理事会の13カ国がガザに関する米国決議案に賛成票を投じ、ロシアと中国の代表は棄権しました。この決議は、ガザに平和使節団と停戦安定化のための国際部隊を設立するために必要な法的基盤を確立するものです。