イエメン：米国決議はパレスチナ国民に対する外部による後見制度の正当化である

アブナ通信がアル・マシーラを引用して伝えたところによると、イエメン外務省は声明で、国連安全保障理事会による最近のガザに関する決議は、パレスチナ国民に対する外部による後見制度を正当化するものだと発表しました。

声明には、「この決議は、占領の終結、自決権、パレスチナ国家の樹立を含む、パレスチナ国民の不可侵の権利を無視している」と記されています。

イエメン外務省はさらに、「米国はこの決議を通じて、シオニスト政権がジェノサイドをもってしても達成できなかった目標を達成しようとしている」と付け加えました。

声明はまた、「パレスチナ国民の権利を無視したり、回避しようとしたりするいかなる計画やプロジェクトも、失敗する運命にある」と述べています。

同省は、安保理決議が、ガザに対する侵略と課せられた封鎖を終わらせる上での安保理の継続的な無力さを改めて示したと強調しました。

トランプ大統領が提案したガザ地区の状況に関する計画についての国連安全保障理事会の会合は、ニューヨーク時間月曜日の夜（テヘラン時間火曜日の未明）に開催されました。

安保理の13カ国がガザに関する米国決議案に賛成票を投じ、ロシアと中国の代表は棄権しました。