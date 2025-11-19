ハマス：世界は、処刑人に同調するのではなく、犠牲者を支持すべきだ

アブナ通信がパレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）から引用したところによると、ハマスは本日（火曜日）、声明を発表し、ベツレヘム南部の入植地「グシュ・エツィオン」付近で発生した、車による突入と刃物による攻撃という英雄的な作戦を称賛しました。同作戦を、占領政権がパレスチナの大義を破壊しようとする試みや、占領軍兵士と入植者によるヨルダン川西岸とエルサレムでの殺人、逮捕、破壊、入植地建設、絶え間ない襲撃を含む弾圧と侵略の激化に対する自然な対応であると見なしました。

ハマスはこの声明で、パレスチナ国民に対する犯罪的侵略の継続、ガザ地区に新たな現実を押し付けようとする試み、そしてヨルダン川西岸でのユダヤ化と併合計画の継続は、現場での対決と反応なしには済まされないだろうと強調しました。

同運動は、「我が国民には、占領に抵抗し、その犯罪と法規違反に対応する権利がある。この作戦は、占領政権が我が国民、土地、聖地に対する侵略に固執する必然的な結果に他ならない」と述べました。

ハマスは改めて、パレスチナ国民は自らの正当な権利に対する不動の姿勢と固執を続けるだろうとし、彼らの大義と避難計画を破壊しようとするあらゆる試みを打ち破ると強調しました。

同運動はまた、占領政権による弾圧と暴政が続いた場合の現場状況の危険な悪化について警告し、占領者による継続的な犯罪を阻止するために、国際社会に対し行動を起こし、圧力をかけるよう改めて求めました。

ハマスは声明の最後に、「J[途中で切れたテキスト]」と述べています。