ガザに関する安全保障理事会決議の大部分はパレスチナ国民の権利に反する

ガザに関する安全保障理事会決議に関するイラン・イスラム共和国外務省の声明の本文は以下の通りです。

イラン・イスラム共和国外務省は、パレスチナとガザの人々に対するシオニスト政権の大量虐殺と犯罪を終わらせるためのあらゆる地域的または国際的な措置、ガザ地区への人道支援の効率的な搬入、およびシオニスト占領者の完全撤退を支持しますが、国連安全保障理事会決議第2803号の条項について深刻な懸念を表明します。

この決議の条項の大部分は、パレスチナ国民の合法的な権利に反しており、ガザ地区に対する一種の信託統治制度を課すことにより、パレスチナ国民の基本的権利、特に自決権と聖地エルサレムを首都とする独立したパレスチナ国家の樹立権を奪うものです。

この決議の起草者たちは、国連の中心的地位と役割、さらにはパレスチナ問題に関する同組織の以前の決議を意図的に無視しました。

イラン・イスラム共和国は、侵略的なシオニスト政権によるガザ地区占領のあらゆる正当化、ガザの分割、および統一されたパレスチナの地理からの分離は、パレスチナ国民の願望に反するとみなし、その危険な結果について警告します。

国際部隊は完全に国連の監督下で行動しなければならず、その任務は停戦の履行、および国際的な人道支援の搬入と分配を監視することであるべきです。

イラン・イスラム共和国は、国際社会、特に停戦合意の保証人が、シオニストのアパルトヘイトおよび占領政権にパレスチナの占領を終わらせ、ガザ地区から完全に撤退するよう強制する責任を強調し、いかなる決定もこの問題を損なうことはできないし、すべきではないと信じています。

イラン・イスラム共和国は、国際法に基づき、占領、アパルトヘイト、植民地主義に対する抵抗の正当性を強調し、抵抗を、パレスチナ領土の継続的な占領とシオニスト政権の継続的な侵略に対するパレスチナ国民の正当な対応であると見なします。

パレスチナの運命に関するいかなる議論も、パレスチナ領土の管理方法を含め、パレスチナ国民の合意と国民的コンセンサスの枠組みの中で行われるべきであり、外部当事者によるいかなる解決策の押し付けも拒否されるべきであると強調します。

ガザとヨルダン川西岸のパレスチナ国民が大量虐殺、強制的な飢餓、植民地による絶滅にさらされている現状において、人道支援の提供、援助活動、および検問所の完全な再開が最優先事項です。

国際社会に対する差し迫った期待は、シオニスト政権への効果的な圧力を通じて、シオニスト政権の犯罪と占領の継続、およびガザ地区とヨルダン川西岸におけるパレスチナ人の権利の甚だしい侵害を防ぎ、パレスチナ国民の基本的権利の実現を支援することです。