国際アフルルバイト通信社（ABNA）の報道によると、ロシアのアレクサンドル・ノヴァク副首相は、ロシアとシリアが両国間の貿易経済協力発展のための合同国家委員会会議を近いうちに開催することで合意したと発表しました。

ノヴァク氏はロシアとシリアの協議後、「我々は、貿易経済協力発展に関する合同政府間委員会の会合が近いうちに開催されることに合意した。シリアはインフラの復興を必要としており、ロシアはこの分野で支援を提供する能力がある」と述べました。

同氏はさらに、「全体として、我々はシリアが現在復興を必要としているという共通の理解を持っている。エネルギー、鉄道、運輸インフラを含むこの国の多くのインフラが破壊されている。我が国の企業は、運輸インフラの発展と、ソ連時代に基礎が築かれたエネルギー部門の復興に関心を持っている」と付け加えました。

モスクワでのプーチン氏とジュラニ氏の会談の軸となる石油と復興

ロシアのシリア石油部門への集中 ノヴァク氏は次のように述べました。「ロシア企業は長年にわたりシリアの油田で活動しています。これらの油田の一部は開発が必要であり、一部は停止しており、新しい油田もあります。我々はこれら全てのプロジェクトへの参加を歓迎します。」

同氏はさらに、「我が社の企業は、シリア国内でロシアの機材を使用することに関心を持っており、この問題は両大統領間の会談で詳細に議論されました」と述べました。

人道支援の分野についても、ロシア副首相は、この問題が協議中に検討されたことを強調しました。同氏によると、シリア側は小麦、食料品、医薬品の輸入に関心を持っており、これらの問題に関する作業が開始されるとのことです。

ロシアとシリアの首脳会談 ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は本日水曜日、クレムリン宮殿で、シリア暫定政府大統領であるアブー・ムハンマド・ジュラニの別名を持つアハマド・アル・シャラ氏と2時間半以上にわたる会談を行いました。

アル・シャラ氏は会談で次のように強調しました。「新しいシリアは、全ての国、特にロシアとの戦略的・政治的関係を再構築し、再確立している最中である。シリアはロシアと署名された全ての以前の合意を尊重し、これらの関係の性質を再定義するよう努めている。」

同氏はさらに、「我々はロシアとの全ての過去の合意を尊重し、独立、国家主権、領土保全、そして地域的および世界的安定に結びついたシリアの安全保障の安定に基づいて関係を再定義したいと考えている」と付け加えました。

一方、プーチン氏は、ロシアとシリアの間には数十年にわたる特別な関係があり、これらの関係は常にシリア国民の利益に基づいて形成されてきたと強調しました。また、同氏は外務省を通じてダマスカスと定期的な協議を行う用意があることを強調しました。