トランプ氏：ガザ戦争は終わった

アブナ通信社がアルジャジーラ・ネットワークを引用して報じたところによると、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、アメリカを離れ、イスラエル政権代表団とパレスチナグループ代表者による間接的な会合の開催地であるエジプトのシャルム・エル・シェイクを訪問した後、新たな発言で次のように述べました。「これは歴史的な瞬間になるでしょう、そして皆がそれを待っています。」

彼は、「ガザでの戦争は終わった、そして停戦合意は維持されるだろう」と述べました。

トランプ氏はさらに、「初めて、全員が一つの単語、すなわち平和について合意しました」と付け加えました。

一方、イスラエル政権の軍事ラジオは、トランプ氏からクネセトへのメッセージを報じ、その中で次のように述べられていました。「今日、我々は歴史上最大の外交的成果の一つを目前にしており、完全で持続的な平和を達成するまで努力を止めません。」

トランプ氏は、中東地域の不安定さの多くがアメリカの介入主義的な政策によるものであることに言及することなく、メッセージの中で次のように主張しました。「共に、テルアビブと地域に平和と繁栄に満ちた未来を築くでしょう。」

彼の主張はさらに続き、「間もなく、ガザのための平和評議会が設立されるでしょう。ガザに関する合意について、多くの口頭保証が提供されています」と付け加えました。

アメリカ合衆国大統領はさらに、「捕虜の解放は予定より少し早く行われるかもしれません」と述べました。

彼の主張的な発言はさらに続き、「ガザの状況は順調に進むでしょう」と述べました。

アメリカ合衆国大統領は、カタールの役割を称賛し、同国がガザ合意で果たした役割に対して称賛に値すると述べました。

ネタニヤフは非常に良い働きをした！

トランプ氏は次のように主張しました。「私とネタニヤフとの関係は良好であり、彼は非常に良い働きをしました。」

アメリカ合衆国大統領はさらに、「ガザの再建は直ちに開始されるべきです」と述べました。

過去数ヶ月の発言を繰り返し、イラン恐怖症を煽り、自己の功績を誇示しようとする形で、彼は次のように主張しました。「イランへの攻撃がなければ、ガザ合意は危険にさらされていただろう。なぜなら、テヘランは核兵器を手に入れていたはずだからだ。」

トランプ氏の主張は、イラン当局が様々な機会に、テヘランは原子力の平和利用を目指しており、核兵器に向かう意図はないと宣言している中で行われました。