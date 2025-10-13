アラグチ氏のシャルム・エル・シェイク欠席に関する論拠：イラン国民を攻撃した者たちとは関わらない

アフル・アル・バイト通信社（AS）- Abnaによると、イラン外務大臣は、イスラム共和国がシャルム・エル・シェイクのサミットに欠席した理由について、「イラン国民を攻撃し、今なお我々を脅し、制裁を課し続ける者たちとは、関わることはできない」と述べました。

サイード・アッバス・アラグチ氏は、2025年10月13日月曜日にXプラットフォームで次のように書きました。「イランは、シーシー大統領からのシャルム・エル・シェイクでの会合への招待に感謝しています。外交的な交流を望んでいますが、ペゼシュキアン大統領も私も、イラン国民を攻撃し、今なお我々を脅し、制裁を課し続ける者たちとは関わることができません。」

彼はさらに、「しかしながら、イランは、ガザでのイスラエルのジェノサイドを終わらせ、占領軍の追放につながるいかなるイニシアチブも歓迎します」と付け加えました。

アラグチ氏は、「パレスチナ人は自己決定という基本的な権利を完全に有しており、すべての国は、これまで以上に、この合法的で正当な要求を支援する義務があります」と強調しました。

外務大臣は続けて、「イランは常に、そしてこれからも地域の平和のための主要な力です。イスラエルのジェノサイド政権とは異なり、イランは、特にいわゆる同盟国の犠牲を払って、終わりのない戦争を求めているのではなく、持続的な平和、繁栄、そして協力を目指しています。」