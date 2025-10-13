トランプ氏、プーチン氏を脅迫！

アブナ通信社がテレグラフ紙を引用して報じたところによると、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、ロシアのカウンターパートであるウラジーミル・プーチン大統領に対し、ウクライナ戦争終結に向けて動かなければ、キーウにトマホークミサイルを供給すると脅迫しました。

トランプ氏は記者団に対し、週末に行われたウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との連続した会話の中で、トマホークミサイルを受け取りたいという彼の要求について話し合ったと述べました。

彼は付け加えました。「いいか、もしこの戦争が終わらないのなら、私は彼らにトマホークを送ることを決めた。トマホークは驚くべき、非常に攻撃的な兵器だ。そして正直に言って、ロシアはそんなことを必要としていない。」

トマホーク巡航ミサイルは約2,500キロメートルの射程を持ち、ロシアの首都モスクワを含むロシア領土の奥深くまで標的にする能力があります。

トランプ氏は、アメリカはこれらのミサイルをウクライナに直接売却しないが、NATOを通じてウクライナに供給できる可能性があると付け加えました。

彼は言いました。「ええ、たぶんプーチンに、もし戦争が解決しなければ、そうするだろうと言うかもしれません。あるいは、しないかもしれません。彼ら（ロシア）はトマホークが自分たちの方向に飛んでくることを望んでいるか？そうは思わない。」

トランプ氏はトマホークミサイルを「新たな侵略の一歩」と表現しましたが、そのような行動はモスクワが平和に向かうのを助けることができると述べました。彼は付け加えました。「プーチンがこれを解決すれば、本当に素晴らしいことになると思う。そうでなければ、彼にとって良くないだろう。」