アブナ通信がロシア通信社（RIA Novosti）を引用して報じたところによると、スコット・ベッセント米国財務長官は本日水曜日、演説で再び自国政府の北京に対する敵対的な立場を繰り返しました。

米国財務長官はこの件に関して、「ワシントンは同盟国と共に、中国の貿易制限に対する共同の対応を準備している。ワシントンは中国との貿易紛争の解決について楽観的であり、この件に関する接触は非常に高いレベルで行われている。ヨーロッパの同盟国は、ロシアの石油購入に関連する中国製品に関税を課す準備をすべきである」と発表しました。

スコット・ベッセント氏は、扇動的な主張を述べ、「米国は中国との貿易対立の激化を求めておらず、中国経済に打撃を与えるつもりもなく、貿易対立が抑制されることを望んでいる！私は米国の関税が中国に影響を与えていることを認める！」と主張しました。

アルジャジーラ通信によると、この米国当局者は、「中国によるロシアの石油購入は、ウクライナにおけるロシアの戦争機械を強化している。トランプ大統領は依然として韓国で中国の国家主席と会談することを期待している。もし中国が世界にとって信頼できないパートナーでありたいのであれば、我々は中国から離脱しなければならない」と主張しました。

彼は、2週間が経過した自国政府の業務停止（Government Shutdown）の継続についても、「政府の業務停止は、米国経済に1日あたり最大150億ドルの費用がかかる可能性がある」と述べました。

中国政府は、以前、レアアース（希少鉱物）の生産に使用されるいくつかのカテゴリの機器と原材料に対する輸出制限を延長しました。