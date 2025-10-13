ハマス：パレスチナ人民は最後の捕虜が解放されるまで安らがない

アブナ通信社がパレスチナ通信社「シハブ」を引用して報じたところによると、イスラム抵抗運動ハマスは、パレスチナ抵抗勢力とシオニスト政権との間の捕虜交換作戦に際して声明を発表し、ガザ地区のアル・カッサム旅団と抵抗勢力が、抵抗勢力の手にあった占領軍の捕虜20人を解放すると発表しました。この行動は、ガザ地区での戦争停止に向けた「トランプ計画」の第一段階の実行の一環として行われます。

声明では、ハマスはこの行動により、自らの公約へのコミットメントと、シオニストの敵に合意に基づいた公約を実行させ、その全ての条項の実行を完了させるための仲介者の努力の重要性を強調していると述べています。

声明はさらに続けています。「終身刑や重い刑を宣告され、何十年も刑務所の鉄格子の中で過ごした人々を含む、私たちの英雄的な捕虜の解放は、ガザ地区における私たちの偉大な人民と、勇敢な抵抗におけるその息子たちの英雄的行為と忍耐の賜物です。これは、抵抗勢力がその人民と捕虜に対して誓った忠誠であり、新しいナチスの専制政治の前には屈しない自由の意志の具現化です。」

ハマスは、ネタニヤフとシオニスト軍は、ガザでの2年間のジェノサイドと破壊にもかかわらず、力ずくで捕虜を解放することに成功せず、最終的には抵抗勢力の条件に屈服せざるを得なかったと付け加えました。

声明によると、抵抗勢力は、犯罪者ネタニヤフとそのテロリスト軍によるシオニスト捕虜を標的にする試みにもかかわらず、捕虜の命を守るために全力を尽くしました。これは、パレスチナ人捕虜がシオニストの刑務所で、嫌がらせ、拷問、殺害を含むあらゆる種類の権利侵害にさらされている一方で起こっています。

ハマスは、捕虜の問題は、私たちの人民と抵抗勢力の最優先事項であり続け、パレスチナ人民は、ナチスシオニストの刑務所から最後の捕虜が解放され、彼らの土地と聖地から占領が排除されるまで、安らぐことはないだろうと付け加えました。