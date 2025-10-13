ガザでの捕虜交換：最初のパレスチナ人捕虜の一団がガザに到着

アブナ通信社によると、パレスチナ抵抗勢力の戦闘員は、シオニスト政権による2年間の激しい軍事攻撃の失敗を経て、合意に従い数時間前からシオニスト捕虜の解放プロセスを開始しました。

合意によると、シオニスト捕虜の解放と引き換えに、約2,000人のパレスチナ人捕虜も政権の刑務所から解放される予定です。このうち数百人は、終身刑または長期の懲役刑を宣告されていた捕虜です。

シオニスト捕虜の交換は2段階で実施されました。第1段階では7人のシオニスト捕虜が解放され、第2段階ではさらに13人が引き渡されました。

1時間ほど前、シオニスト政権の軍事ラジオは、赤十字がシオニスト捕虜の解放プロセスが開始されたと発表したと報じました。また、ハマスの代表者たちは、シオニスト捕虜の解放場所で赤十字の代表者たちと会談しました。

これに先立ち、ヘブライ語メディアは、シオニスト政権の内閣が、特定の修正が実施された場合に解放される、さらに多くのパレスチナ人捕虜を含む予備リストを承認したと報じました。

このリストには、カマル・アドワン病院の院長であるホサム・アブ・サフィヤ博士を含む、ガザ出身の5人のパレスチナ人捕虜の名前が含まれています。アブ・サフィヤ博士は、解放されたパレスチナ人捕虜の数が定足数に達しなかった場合に解放されるだろうと言われています。

ハマスの情報筋は、パレスチナ・アル・ヤウム・チャンネルとの対談で、解放される予定のパレスチナ人捕虜の最終リストは、抵抗勢力によって提出されたものであり、複雑な交渉の末に承認されたと述べました。