アブナ通信社によると、ニュースサイト「ミドル・イースト・アイ」はレポートで、イエメンが断固として強力な立場を取り、その作戦の停止を、イスラエル（政権）が現行の合意を順守することを条件としていると報じました。

このイギリスのメディアは、この立場が、アメリカとテルアビブからの圧力に直面したサヌアの政治的および軍事的権威の明確な兆候であると強調しました。

ミドル・イースト・アイの報道によると、多数の軍事専門家やアナリストが、イエメン軍は過去2年間、戦場で強力かつ効果的なパフォーマンスを示し、地域に新たな抑止力の均衡を生み出すことに成功したと強調しました。

このイギリスのサイトはさらに、イエメン軍が様々な時期に占領地内の標的に対して長距離攻撃を実施し、その一部はイスラエルの空域に混乱を引き起こし、その防衛システムを突破するに至ったと付け加えました。

ミドル・イースト・アイによると、アナリストたちは、イエメンがワシントンを、イエメン問題に関してイスラエル政権との関係を断ち切るよう強制することに成功したと信じています。この行動は、専門家の見解では、サヌアにとって重要かつ無視できない成果です。