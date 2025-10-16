トランプ氏の主張：ハマスを武装解除する

アブナ通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ米国大統領は、イランは米国とイスラエルの行動によりもはや強くないと、ばかげた発言で主張しました。

彼は「もしイランが核兵器を製造すれば、我々は再び攻撃するだろう」と述べました。

米国大統領はさらに、「我々はインドがロシアから石油を購入するのを助けないだろう。インドの首相は私に、ロシアから石油を買わないと保証した」と付け加えました。

トランプ氏はロシアとウクライナの戦争に不満を持っていると述べ、「私はプーチン大統領がウクライナとの戦争を終わらせることに熱心であると信じている」と語りました。

米国大統領は、「私はウクライナでの戦争を終わらせることができると信じており、プーチン氏もそれを望んでいる」と述べました。

トランプ氏は演説の別の部分で、「CIAはベネズエラでの作戦を実施することを許可された」と述べました。

米国大統領は、ほとんどの麻薬がベネズエラから米国に流入していると主張し、「我々は海路による米国への麻薬流入の可能性を排除した」と表明しました。

トランプ氏は「我々は現在、麻薬カルテルに対する地上での行動を模索している」と述べました。

米国大統領は続けて、「我々は中東で、長年の苦しみと紛争を終わらせる歴史的な合意を祝った。これは素晴らしいことであり、全ての国、さらには我々の敵対国でさえも集まり、ガザ合意を支持した」と主張しました。

彼は、ハマスが殺害されたイスラエル人捕虜の遺体を捜索しており、一部の遺体はトンネル内にあると述べました。

トランプ氏は、「我々はハマスに武器を引き渡すことを望んでおり、もし彼らが自発的にそうしなければ、我々がそうするだろう」と表明しました。

米国大統領は、「私は我々がガザ情勢をうまく管理できると考えており、米軍が介入する見込みはない」と述べました。

トランプ氏は、我々は中国との貿易戦争にあると述べ、「我々は関税を利用していくつかの戦争を終わらせた」と語りました。

米国大統領は、プーチン氏とゼレンスキー氏がお互いを憎み合っていることが戦争終結の障壁になっていると表明しました。米国大統領はさらに、「我々はガザ合意が崩壊することを許してはならない」と付け加えました。