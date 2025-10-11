イラン国会関係者：「わが国のタンカーに対する妨害行為を看過せず」

アラーエッディン・ボルージェルディ委員は、米国がイランの石油タンカーに対する妨害を試みているという一部報道に対し「海上におけるイランの能力は米国にとって明らかであり、彼らは以前にもその力を体験したことがある」と述べています。

ボルージェルディ委員は「米国がイランの石油タンカーに対する迷惑・妨害行為に出たいなら、これは双方向のものとなり、看過されることはないと認識すべきだ」と強調しました。

また、同委員会のメンバーとイラン原子力庁長官による最近の会談について「この会談では、議会で承認されたIAEA国際原子力機関との協力停止に関する法律の全面的遵守の必要性が強調された。イラン原子力庁長官も、様々な分野における核の知識の活用について説明し、農業や医療、特に糖尿病性潰瘍の治療における国内の成果に言及し、この技術は数千人の命を救うことが可能だとしている」と語っています。

さらに「イラン原子力庁関係者によれば、イランでは糖尿病患者の身体の切断を阻止できる、核技術に基づく近代的な治療法が開発されており、これまでに2000人の患者の命が救われているというである」と述べました。

ボルージェルディ委員は最後に、イランの核活動が平和目的であることを強調し、「シオニスト政権イスラエルとアメリカの虚言とは逆に、イランは核兵器の製造を試みたことはなく、この知識は国家の科学、産業、医療の発展のためにのみ利用されている」と結びました。