イエメンのアンサール・アッラー、ガザでの停戦合意に反応

アブナ通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、アンサール・アッラー政治局のムハンマド・アル＝ファラハ氏（Mohammad Al-Farah）は、ガザでの戦闘停止のために達せられた合意に反応し、イエメン国民はパレスチナ人とイスラエル敵との間で発表された合意に多大な関心をもって注目していると明言しました。

アル＝ファラハ氏は強調しました：「私たちは、パレスチナ人の苦しみを軽減し、侵略を停止させ、封鎖を打ち破り、パレスチナ人捕虜の解放を保障するいかなる努力も支持することを強調します。」

アンサール・アッラーの上級メンバーは、イエメンはパレスチナ問題の揺るぎない原則を維持し、パレスチナ人民の正当な権利を守るいかなる合意も歓迎すると強調しました。

彼は続けました：「私たちは、誠実で責任ある努力と、パレスチナ人民の利益を主張するジハードと抵抗運動の兄弟たちに感謝します。」

イエメンのアンサール・アッラーは、シオニスト敵を侵略側であり、パレスチナ人民に対する犯罪と権利侵害の完全な責任を負うものとし、いかなる合意も侵略の完全な停止、封鎖の解除、そして自由と独立に関するパレスチナ人民の願望の実現につながるべきであると強調しました。

彼は続けました：いかなる合意も、占領された全パレスチナ領土に首都エルサレムを持つパレスチナ国家の樹立にもつながるべきです。

アル＝ファラハ氏は最後に、この合意がパレスチナ人陣営の団結を強化し、抵抗の堅固さを確立し、パレスチナ人民の尊厳を守る展望を切り開く助けとなることへの希望を表明しました。