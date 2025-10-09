イスラエル大統領のガザでの戦争停止合意への反応

アメリカ大統領はインタビューで、ハマスが拘束しているイスラエル人捕虜が月曜日に解放される可能性を発表するとともに、滑稽な反イランの立場を公にしました。

アブナ通信の報道によると、CNNテレビは現在、ガザでの戦争停止合意の第一段階について次のように報じました。今後の数日間の見込まれるプロセスについて我々が知っていることは以下の通りです。ホワイトハウス当局者は、イスラエル（政権）の閣僚が本日木曜日に和平案（戦争停止）について投票するだろうと述べました。イスラエル（政権）が同意した場合、部隊を（ガザから）撤退させるために24時間の猶予が与えられます。これにより、ハマスが残りの捕虜を解放する可能性のある72時間の期間が始まります。

CNNによると、このホワイトハウス当局者は、米国は月曜日から20人の捕虜の解放が始まると予想しているが、ハマスはそれより早く解放を進める可能性もあると述べました。トランプ大統領は、捕虜は「おそらく月曜日に解放されるだろう」と述べました。

一方、アメリカ大統領はフォックスニュースのインタビューで、ガザの捕虜がおそらく月曜日に解放されるだろうと述べました。このニュースは、シオニスト占領軍とハマスの間で第一段階の停戦に関する合意が以前に報道された後に伝えられました。

これは、専門家が、シオニスト政権の暗い前歴を考慮して、この政権がその約束を履行しないことについて、今から警告を発している中で起こっています。

ドナルド・トランプ大統領は、このインタビューで、数ヶ月前の国際条約に反するこの国とシオニスト占領軍によるイランに対する侵略に言及しつつ、テヘランは「核兵器の保有までにおよそ1ヶ月、恐らく2ヶ月の距離にあり、もし私がそれ（核兵器の保有）を許していたら、この合意は不可能だっただろう」と主張しました。