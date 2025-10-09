イスラエル軍、ガザからの撤退命令が発令される

アブナ通信の報道によると、イスラエル軍のラジオは、ガザ市内で活動している同軍の作戦チームが、数日中に後方戦線へ完全に撤退するための準備命令を受け取ったと発表しました。

また、イスラエル軍の報道官も、政治指導部の指示に基づき、情勢の評価に基づいて、軍は合意実施のための作戦準備を開始しており、同時に、近い将来に修正された展開戦線への移動のための準備と戦闘行動を実施していると発表しました。

ヘブライ語のチャンネルであるカン（Kan）も、ガザ地区のシオニスト軍兵士が、合意された戦線へ地区から撤退するための準備を開始したことを確認しました。

これに関連し、イスラエル政権の安全保障内閣は、占領下のエルサレム時間午後5時に、ガザでの停戦合意を検討するための会議を開催する予定です。

イスラム抵抗運動ハマスは昨夜、ガザ戦争の停戦合意が、抵抗グループと仲介者、そしてシオニスト敵とのシャルム・エル・シェイクでの交渉プロセスで達成されたことを公式に発表しました。この合意は、ガザでの戦闘の終結、シオニスト占領軍の撤退、ガザへの人道支援の搬入、そして捕虜交換につながる見込みです。

ドナルド・トランプ米大統領も演説で、イスラエルとハマスがガザでの停戦計画の第一段階に合意したと発表しました。

彼は、すべてのシオニスト捕虜がまもなく解放され、イスラエルは軍を合意された戦線に撤退させるだろうと述べました。