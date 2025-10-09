アブナ通信の報道によると、CNNテレビは本日木曜日、BBCを引用した報道で、抑圧されたガザの人々に対するシオニスト占領者の戦争停止合意の一部を入手したと主張しました。

このメディアの主張によれば、第一段階の停戦合意の完全な詳細はまだ公式には明らかにされていませんが、これまでに分かっていることは以下の通りです：パレスチナの情報筋がBBCに語ったところでは、この合意は、250人のパレスチナ人囚人と、戦争開始以来イスラエル（占領軍）によって拘束されたガザ住民1,700人が解放されることを規定しています。この情報筋は、ハマスはイスラエル（児童殺害政権）が解放を意図しているパレスチナ人囚人のリストをまだ受け取っていないが、この問題は数時間以内に解決される見込みであると述べました。

BBCの主張によれば、そしてイスラエル（シオニスト政権）がそのコミットメントの不履行という経歴に言及することなく、ある上級パレスチナ当局者も同メディアに、この合意に基づき、イスラエル（占領政権）は毎日400台の援助トラックのガザへの進入を許可し、この数は後の段階で徐々に増加するだろうと伝えました！ホワイトハウス当局者によると、ハマスは合意の第一段階で、自らが拘束している生存している人質20人を解放するとのことです。

ハマスは以前の声明で、抑圧されたガザの人々に対するシオニストの戦争停止合意を確認し、トランプ大統領、仲介国、およびアラブ・イスラム諸国に対し、シオニスト占領者が合意を完全に履行するよう義務付けることを求めました。