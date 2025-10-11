ガザ停戦合意：戦略的敗北を喫したイスラエル・地位を固めたハマス

専門家らによれば、ガザ地区での停戦合意は、イスラエルの政治および軍事関係者の間に広範な失望感が広がっている中で成立しました。ネタニヤフ政権は「ハマスを壊滅させる」「その軍事的・政治的能力を無力化する」という主要目標の達成に完全に失敗しました。

イスラエル軍はハマスの地下トンネルや武器庫の破壊といった限定的な戦術的成果を挙げたものの、ハマスの組織構造や民間の支持基盤を壊すことはできませんでした。その一方で、ハマスはこの2年間の試練を経て、政治的に強化され、パレスチナの人々の合法的な代表として、また抵抗の象徴として地位を確立しました。

地域および国際的な力学の変化

テルアビブ大学のエヤール・ゼイサー教授は、ハマスはこの2年間の戦争の中で、パレスチナ自治政府が20年かけても達成できなかった成功を収めたと語っています。また、軍事専門家のアミール・バール・シャロム氏は、イスラエルが現在「地域の支配」ではなく、「軍事的覇権」の段階に入ったと指摘しています。ハマスとの合意は、イスラエルの人質帰還への道を開くものの、イスラエルの軍事的・政治的自由度を制限し、新たな地域的な力学を強制しています。

ハマスの実質的成果とイスラエルの新たな制限

政治評論家のヤロン・アフラハム氏によれば、ハマスはパレスチナ人囚人の解放、国際的な人道支援の確保、戦争の停止に関する国際的保証を得ることで、実質的な成果を挙げました。この合意には、武装解除は含まれていないため、ハマスはその政治的・軍事的立場を維持しています。

一方で、イスラエルにとっては、人質が帰還したにもかかわらず、抑止力を完全に回復できなかったという新しい現実を意味します。その一方で、ハマスはその役割が暗黙的に認められ、政治的・軍事的な存在を維持し続けることとなりました。この合意は、イスラエルにとって戦略的制限の段階に入ったことを意味し、その限界はもはやイスラエルが一方的に決定できるものではなくなっています。