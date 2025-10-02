スペイン政府：企業の利益はパレスチナ人の血で染まってはならない

アフルル・バイト通信（ABNA）の報道によると、スペイン政府は、国内でイスラエル由来の商品やサービスを宣伝または販売している企業に対して調査を開始する意向を発表しました。

この決定は、先週の政令採択を受けて下されました。スペイン消費者問題省は声明で、この政令は、イスラエルへの武器輸出禁止を含む、より広範な一連の措置の一部であると述べました。これらの措置は、スペインのペドロ・サンチェス首相が「ガザでのジェノサイド」と呼ぶものを停止することを目的としています。

パブロ・ブスティンドゥイ・スペイン消費者問題大臣は以前、彼の省が「必要なすべての資源」を使用して、スペインのいかなる企業もイスラエルの占領から利益を得ていないことを保証すると述べていました。

これらの措置の一環として、消費者問題総局は、占領地での商業活動から利益を得ている企業を調査するよう命じられました。この措置は、国連特別報告者フランチェスカ・アルバネーゼが、2025年7月の報告書「パレスチナ国民の血で染まった損益計算書」で言及した勧告に沿ったものです。

ブスティンドゥイ氏は、「スペインのいかなる企業の財務会計もパレスチナ人の血で汚染されないことを保証する」と強調し、企業はイスラエルの占領に関連するいかなる活動も、直接的であろうと間接的であろうと、断念すべきだと付け加えました。

国連もまた、先週金曜日に、占領下のヨルダン川西岸のイスラエル人入植地で活動している企業のデータベースの新しい更新版を公開しました。このリストには、人権に関する懸念を引き起こす活動を行っている、11カ国からの158社が記載されています。

これらの企業のうち、138社がイスラエル企業で、20社が外国企業です。スペインは、インフラ分野で活動する4社がリストに載っており、米国（6社）に次いで、このリストで2番目に多い非イスラエル国となっています。

スペインは、イスラエル政権によるガザ地区への攻撃に対するヨーロッパにおける最も強硬な批判者の一つと見なされています。この攻撃により、これまでに6万6千人以上の犠牲者が出ています。