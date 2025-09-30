トランプ氏のばかげた主張：イランがアブラハム合意に参加する可能性！

国際アフルル・バイト通信（アブナ）の報道によると、トランプ米大統領は、ネタanyahu首相との共同記者会見でばかげた主張を展開し、イランがアブラハム合意に参加することは可能であると見なしました！

9月29日月曜日（7メフル）に彼はこの主張を述べ、「誰にもわからない、おそらくイランでさえこの合意に参加できるかもしれない…私は本当にそう信じている。彼らは（合意の）メンバーになることができる」と語りました。

**「アブラハム合意」**とは、トランプ氏が最初の大統領任期中にイスラエルといくつかのイスラム諸国との間で仲介した、いわゆる平和協定の名前であり、これによりイスラエルは4つのアラブ諸国との外交関係を正常化しました。

この記者会見で、トランプ氏は、ベンヤミン・ネタanyahu首相が、約2年間続くガザでの戦争を終わらせることを目的としたアメリカのガザ和平案に同意したと主張しました。この計画には、停戦、ハマスに拘束されているイスラエル人捕虜とパレスチナ人囚人との解放交換、ガザからのイスラエル軍の段階的撤退、ハマスの武装解除、および国際機関が率いる暫定政府の樹立が含まれています。