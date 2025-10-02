イランとロシアの包括的戦略的パートナーシップ協定の履行開始

アフルル・バイト通信（ABNA）の報道によると、ロシア外務省は木曜日、ロシア連邦とイラン・イスラム共和国との間で、ロシア大統領ウラジーミル・プーチンとイラン・イスラム共和国大統領マスード・ペゼシュキアンによりモスクワでイラン暦1403年10月27日（2025年1月）に署名された包括的戦略的パートナーシップ協定が、本日イラン暦1404年メフル月10日（2025年10月2日）より正式に履行段階に入ったと発表しました。

ロシア外務省の声明によると、「この協定は、ロシアとイランの二国間関係の歴史における重要な節目であり、両国関係のレベルを包括的戦略的パートナーシップという新しい段階に引き上げたものです。この文書は、すべての優先分野における長期的な協力のための主要な指針を定めています」。

この協定に基づき、両国は国際舞台での協力を強化し、多極的な世界秩序の形成を目指して、多国間組織の枠組み内で緊密な連携をとることになります。また、地域の安定と安全保障を強化し、共通の課題や脅威に対処するための共同の取り組みも予定されています。

声明の最後に、「この合意は、両国の最高政治指導者による、友好関係と善隣関係を深めるという戦略的な選択を示すものであり、それはイランとロシア両国民の基本的利益に沿うものです」と述べられています。