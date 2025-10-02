ヒズボラ：私たちの武装解除は魂を奪うことである

アフルル・バイト通信（ABNA）の報道によると、レバノンの「抵抗への忠誠」会派のメンバーであるハッサン・イズッディーン・アリ氏は、ティルス市での式典で次のように述べました。「今日、アメリカは世界を支配しようとしており、人々にこの二つの選択肢、すなわち戦争か、降伏して資源を略奪されるかのどちらかを選ばせるため、力の論理を用いています。」

彼は付け加えました。「今日、パレスチナとガザで見られる光景を考えると、私たちは弱肉強食の法則の前に立たされていると感じます。その背後にはアメリカとシオニスト政権がおり、だからこそ私たちは敵に屈したり、白旗を掲げたりすることはできません。」

「抵抗への忠誠」会派のメンバーは続けました。「私たちの武装解除は、私たちの魂を奪うことであり、魂を奪うことができるのは、それを創造された方、すなわち全能の神だけです。私たちは降伏の旗を掲げず、殉教者の血によって潤されたこの国が、アメリカの保護領になることや、イスラエルの入植地に変わることを許しません。」

イズッディーン氏は強調しました。「ヒズボラに対して悪口を言う者たちの目的は、レバノンの分裂と、その発展を妨げることです。」

彼はヒズボラの優先事項として、レバノンに対するイスラエルの侵略の停止、レバノン人捕虜の解放、シオニスト敵の占領地からの撤退、そして復興の開始を挙げました。