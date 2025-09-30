軍事費の増加により、イスラエルの財政赤字は過去最高を記録

国際アフルル・バイト通信（アブナ）の報道によると、イスラエルは、2年間にわたるガザとの戦争によって悪化した、増大する経済危機に直面しています。

ロイター通信の報道に基づき、イスラエル議会（クネセト）は、2025年の財政赤字上限を従来の4.9％から上回る、**GDPの5.2％**に引き上げることを最終的に承認しました。

この決定は、シオニスト政権の追加軍事費310億シェケル（約93億5000万ドル）を賄う必要性から生じたもので、そのうち290億シェケルがこの政権の治安部門に直接充てられます。

「カルカリスト」紙の報道によれば、この支出増加により、イスラエル政府は来年度から各省庁の予算を3.35％削減せざるを得なくなります。また、約4億8100万シェケル（1億4500万ドル）が宗教学校（イェシバー）の補助金から削減されます。

この件についてイスラエルの連立政党間で意見が対立する中、55人の議員が赤字上限の引き上げに賛成票を投じ、50人が反対しました。「ユダヤ・トーラ連合」党は反対を表明しましたが、「シャス」党は、この金額が弾薬の購入や予備役兵への給与支払いなど、極めて重要な必要性のために費やされるとして、この案を支持しました。

一方で、イスラエル中央銀行は14会合連続で政策金利を4.5％に据え置くと発表しました。8月にはインフレ率が2.9％（7月は3.1％）に低下したものの、金融政策を変更する焦りはないと述べています。イスラエル経済は2025年第2四半期に4％の落ち込みに直面し、景気後退の兆候は依然として顕著です。

同時に、シオニスト政権の2026年予算に関する不確実性と、極右政党による連立離脱の脅威が、この政権の政治的見通しをさらに不透明にしています。アナリストらは、この状況が続けば、2026年6月に早期選挙につながる可能性があるとみています。