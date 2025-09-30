EU、イランへの制裁を再び発動

国際アフルル・バイト通信（アブナ）の報道によると、欧州連合は本日月曜日、イランの核活動に関連する一連の制裁を再実施すると発表しました。この決定は、テヘランに対する国連制裁が自動的に再発効した翌日に下されました。

欧州の制裁には、兵器、ウラン濃縮関連機器、弾道ミサイルの輸出禁止が含まれます。また、渡航禁止、イランの個人および団体の資産凍結、イランの石油、ガス、石油化学製品に対する金融・貿易制裁といった制限も課されました。

この枠組みの中で、イラン中央銀行と他のいくつかの主要なイランの銀行のEU域内資産が再び凍結され、イランの貨物便はEUの空港への乗り入れを禁じられました。

この措置は、フランス、イギリス、ドイツ（欧州トロイカ）が2015年の核合意における**「スナップバック（制裁再発動）メカニズム」**を使用した後に行われました。これは、国連制裁の自動的な再発動を可能にするメカニズムです。安全保障理事会におけるロシアと中国の共同による、このプロセスを阻止する試みは不調に終わりました。

三者共同声明

フランス、ドイツ、イギリスは共同声明で、彼らの主目的はイランによる核兵器の獲得を阻止することであると発表しました。これらの国々は、イランが何度も義務を違反したと非難し、「スナップバック・メカニズム」を発動する以外に選択肢がなかったと述べました。

しかしながら、彼らは依然として外交にコミットしており、交渉再開を望んでいることを強調しました。声明ではまた、イランに対し、緊張を高める行動を控え、国際的な義務を遵守するよう求めました。

イランの反応

これに対し、イラン・イスラーム共和国のアッバース・アラーグチー外務大臣は、この決定を違法であるとし、世界数カ国の対応者に宛てた書簡で、このような措置を拒否するよう要求しました。テヘランの対話への準備を強調しつつ、イランは自国の正当な権利と利益に対するいかなる侵害にも断固として立ち向かうと宣言しました。

イラン・イスラーム共和国のマスウード・ペゼシュキアーン大統領も、国連制裁の再発動を非難し、テヘランはあらゆるシナリオに対処する準備ができており、新たな危機につながる交渉には応じないと述べました。