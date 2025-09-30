タリバンがアフガニスタンのインターネットを完全に遮断！

国際アフルル・バイト通信（アブナ）の報道によると、アフガニスタンにおけるインターネット制限の継続として、アフガニスタン時間で月曜日（9月29日）の午後5時以降、国内全域でインターネットおよび通信サービスへのアクセスが完全に遮断されました。

ネットブロックス（NetBlocks）は、アフガニスタンの大部分で電話およびインターネット通信が停止していると書いています。 同組織も、ライブ指標に基づき、アフガニスタンのインターネット接続が通常のレベルのわずか14%にまで低下し、全国の通信サービスにおいて「ほぼ完全な障害」が発生していると発表しました。

ガーディアン紙：タリバンが複数の州で光ファイバーケーブルを切断するよう命じた後、アフガニスタンは広範囲にわたるインターネット遮断に直面しました。 タリバンは数週間前からアフガニスタンのインターネットサービスを制限することを決定しており、これらの制限は以前から国内の一部の地域で実施されていました。

タリバンは、この措置は**「腐敗を防ぐため」**に行われたと述べています！

メディアの報道によると、アフガニスタンの公共インターネットアクセスが遮断されているにもかかわらず、タリバングループの一部の当局者はスターリンク衛星ネットワークを通じてインターネットに接続することができたとのことです。