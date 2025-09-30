国際アフルル・バイト通信（アブナ）の報道によると、イスラエル政府はドーハの住宅地の一つへのミサイル攻撃について、カタール政府に公式に電話で謝罪しました。アラブメディアの報道によると、イスラエルのベンヤミン・ネタanyahu首相は謝罪を述べるとともに、将来このような行為を繰り返さないと約束しました。

報道によると、イスラエルによるミサイル攻撃はドーハの住宅地で発生し、住民に被害をもたらしました。カタール政府による追及の結果、イスラエルは、この攻撃が**「意図的でなかった」**ことを認め、特定の標的を念頭に置いていなかったと表明しました。

イスラエル首相府はカタール当局者と連絡を取り、この問題を是正しましたが、同時に、**「安全保障上および情報上の問題」**が誤りを引き起こす可能性があると強調しつつも、将来の再発を防ぐために検討されると述べました。

反応と影響

この謝罪は、ここ数ヶ月間、地域関係が多数の緊張と紛争を伴ってきた状況で行われました。

カタールは、中東政治において影響力のある国の一つであり、いくつかの案件の仲介者として、以前からシオニスト政権と他の地域諸国との間の相互作用において重要な役割を果たしてきました。

一部のアナリストは、このイスラエルの行動は、外交的圧力を軽減し、その影響が地域の他の国々に広がる可能性のある潜在的な緊張を制御するための試みであると考えています。

これに対し、抵抗グループや勢力は、この謝罪を弱さと地域的圧力の兆候と見なし、この行為が世論をそらすための試みであると警告しました。