イスラエルによる「アル・スムード」船団への襲撃：40隻以上の船舶が拿捕

アフルル・バイト通信（ABNA）の報道によると、シオニスト政権軍は木曜日、世界的なキャンペーンである「アル・スムード」船団に参加していた40隻以上の船とボートを制圧しました。

この船団に参加していた数百人の活動家は、占領地からの国外追放手続きを開始するため、アシュドッド港に移送されました。

また、船団のボート4隻が海上での技術的な問題により航行不能になったことも発表されました。

イスラエル軍は、ガザ周辺海域で大規模な作戦を開始し、いかなるボートもこの地域の海岸に接近するのを阻止しています。

一方で、「アル・スムード」船団の主催者は、国際キャンペーンの船舶の一つである船「ミキノ」が、木曜日の早朝にイスラエルの海上障害を突破し、パレスチナ領海への進入に成功したと発表しました。この船の航行データは、ガザ海岸から9海里の距離に位置していることを示しています。

ガザ封鎖打破国際委員会のユセフ・アジサ副委員長は、イスラエル軍がこれまでに全45隻のうち約20隻の船を拿捕したと発表しました。

同氏は、イスラエルは船団の航行ルートを妨害するために大型船と指揮船の拿捕に焦点を当てているが、他の船は航行を続けていると付け加えました。

アジサ氏は各国政府および国際機関に対し、拘束された活動家の安全確保のために介入し、彼らの即時かつ無条件の釈放を求めました。

特筆すべきは、イスラエル海軍が水曜日の夜、国際水域で「アル・スムード」船団を襲撃し、アシュドッド港に向けて移動することを強要したことです。これまでに船団の13隻の船が拿捕され、数十人の活動家が拘束されています。

イスラエル外務省も、船団の活動家がイスラエルへの移送中であり、彼らのヨーロッパへの国外追放手続きが開始されると発表しました。

8月末にスペインから航行を開始した「アル・スムード」船団は、45隻の船で構成され、世界40カ国以上からの数百人の活動家を乗せています。