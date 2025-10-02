イラン：安全保障理事会はパレスチナ国家の承認を採択すべき

アフルル・バイト通信（ABNA）の報道によると、国連常駐イラン・イスラム共和国大使兼代表は、総会でのガザ停戦決議案に対する安全保障理事会での拒否権行使の問題について、「この数カ月で6回目となる米国の拒否権の乱用により、安全保障理事会がパレスチナ人民に対する冷酷な侵略を停止するための決議を採択できなかったことは、非常に遺憾である」と述べました。

アミールサイード・イラワニ氏は会議で、「米国の妨害行為は、正義、平和、そしてパレスチナ人民の不可侵かつ奪いようのない権利への支持を常に強調してきた国際社会の断固たる意思と明白に矛盾するだけでなく、米国が平和維持の役割について繰り返し口にしてきた公約とも直接的に矛盾している。実際には、侵略的な占領者を支持し、国際法に対する甚だしい違反の継続を可能にしている」と述べました。

同氏は続けました。「約80年もの間、シオニスト占領政権は非合法かつ犯罪的な政策を追求してきましたが、ここ2年間でそれは組織的かつ無差別な爆撃にエスカレートし、女性や子どもを含む数万人の市民の殺害につながっています。」

イラワニ氏は付け加えました。「これらの行動は国際人道法と人権の甚だしい違反であり、民族浄化、非合法な封鎖、飢餓を戦争の武器として使用すること、入植・アパルトヘイト政策、入植者によるテロリズム、土地の没収、家屋の破壊、イスラム教およびキリスト教の聖地への攻撃をもたらし、ガザを廃墟に変えました。これらの行動は、国際刑事裁判所ローマ規程に基づくジェノサイドおよび人道に対する罪にも該当します。実際、国連の独立国際調査委員会は、シオニスト政権が占領下のパレスチナ領土でジェノサイドを犯したことを正式に確認しています。」

イラワニ氏は表明しました。「これら全ての悲劇的な現実にもかかわらず、安全保障理事会はこの危機に対して依然として機能不全に陥っています。米国は、シオニスト政権の犯罪的当局を繰り返し支持し、彼らの責任追及を阻止することで、国際法の甚だしい違反の継続を可能にし、理事会の信頼性を低下させ、多国間主義の基盤を弱体化させ、憲章に基づく国際平和と安全の維持という職務の遂行を拒否しています。」

イランの国連代表は、「国際社会は、このような悲劇的な状況に対して沈黙を守ることはできません。それどころか、安全保障理事会の理事国は、憲章第7章に基づき、流血を止め、責任を確保し、命と独立に対するシオニスト政権の戦争機械の脅威に引き続き直面しているパレスチナ人民および地域の他の諸国民を保護するための緊急かつ拘束力のある措置を採択することにより、その責任を果たす義務があります」と述べました。

イラワニ氏は次のように強調しました。「イラン・イスラム共和国は、安全保障理事会に対し、次のことを求めます。

ガザにおける即時かつ恒久的な停戦を採択し、実施すること。 国際人道法に従い、シオニスト政権による人道支援に対する全ての制限と封鎖の解除を保証すること。 第三国への併合、強制移動、または再定住のいかなる計画も拒否し、非難すること。 シリア、レバノン、イエメン、カタール、イランを含む地域諸国に対するシオニスト政権による繰り返しの侵略行為を非難すること。 パレスチナ国家の国連完全加盟を承認すること。 シオニスト政権に対し、占領下のパレスチナ領土、レバノン、シリアから占領軍を撤退させ、進行中の侵略と違反行為を終わらせるよう要求すること。 シオニスト政権に対し、憲章第7章に基づく拘束力のある懲罰的措置を適用すること。これにより、同政権とその主な支援者である米国が、国際社会がジェノサイド、人道に対する罪、または侵略を無回答で容認しないことを理解するようにすること。」

イラン代表はまた、「イラン・イスラム共和国は、パレスチナにおけるジェノサイドと占領を終わらせ、国連に完全加盟する独立したパレスチナ国家を樹立することは、例外なく国際社会の要求であると同時に、全ての加盟国の責任であることを改めて強調します。パレスチナ国民の自決権や、彼らに対して犯された犯罪に対する正義の実現を含む不可侵かつ奪いようのない権利は、尊重されなければなりません。イラン・イスラム共和国は、この歴史的な危機を解決する唯一の持続可能な道は、外部からのいかなる干渉、強制、支配からも解放されたこれらの権利の完全な享受を保証する解決策であると深く信じています。」