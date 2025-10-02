パキスタンの理念はイスラエルを承認しないことである

アフルル・バイト通信（ABNA）の報道によると、ホッジャトル・イスラム・ワル・ムスリミン、シャビール・ハッサン・マイサミ、パキスタン・シーア派ウラマー評議会事務局長は次のように強調しました。「パキスタンの理念は、イスラエルを承認しないことであり、そのような行為を行う者は誰であれ、パキスタンの理念とその建国の父に対する犯罪者と見なされるでしょう。」

彼は、「海から川まで」のパレスチナはパレスチナ人のものであると述べ、さらに付け加えました。「アメリカ大統領ドナルド・トランプの行動は、地域全体に火をつける可能性があります。」

シャビール・ハッサン・マイサミ氏はまた、「パキスタン首相によるトランプのいわゆる和平案への支持は、パレスチナ国民の血への明白な裏切りであり、パキスタンの建国の父であるムハンマド・アリ・ジンナーの思想への裏切りです。彼は、イスラエルは簒奪者で不当な政権であり、パキスタンは決してそれを承認しないと明確に宣言していました。」

彼は指摘しました。「パキスタン国民は断固とした立場を持っています。パレスチナは、首都をアル・クドゥス（エルサレム）とする完全に自由で独立した国家でなければなりません。いかなる偽りの和平案や二国家解決策も、欺瞞であり、策略であり、私たちのアイデンティティと信仰の原則に反しています。」