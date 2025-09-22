フランスの21の自治体でパレスチナ国旗が掲げられる

アナトリア通信社を引用したABNA通信社の報道によると、フランスがパレスチナ国家の承認を準備する中、同国の21の自治体でパレスチナ国旗が掲げられました。

フランスのメディアで報じられたところによると、この国は数時間以内に、パレスチナ問題の解決と、いわゆる二国家解決の実施に関する国連主導のハイレベル国際会議で、パレスチナ国家承認の決定を発表する予定です。

フランス内務省の禁止にもかかわらず、ナント、スタン、サンドニを含む21の自治体で、パレスチナ国旗が建物の屋根に掲げられました。