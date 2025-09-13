イスタンブールで市長と数十人の反エルドアン派当局者が逮捕

アフルルバイト（AhlulBayt）国際通信社（Abna）によると、イスタンブール上級検察庁は、バイラムパシャ地区での恐喝、贈収賄、詐欺、入札談合の容疑に関連する事件で、これらの当局者の逮捕を命じた。

バイラムパシャ市長のハサン・ムトル氏は、ソーシャルメディアX（ツイッター）で発表した声明で、イスタンブール検察庁が提起した告発を否定し、次のように書いた。「今起こっていることは、政治的な操作と根拠のない中傷です。バイラムパシャの尊敬すべき住民の皆さん、私たちが皆さんと共に、この中傷と不正な行為を乗り越えることを信じてください。」

過去1年間で、トルコ政府当局は、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領に反対する数百人の市当局者や政治家を逮捕してきた。バイラムパシャ市長のハサン・ムトル氏は、過去1年間に逮捕された野党「共和人民党」の17人目の市長である。これらの逮捕には、イスタンブール市市長のエクレム・イマモグル氏も含まれている。過去数ヶ月間に、トルコの他の数百人の市当局者も汚職の疑いで逮捕されている。

アナトリア通信は、イマモグル氏が来年の大統領選挙におけるレジェップ・タイイップ・エルドアン氏の主要な、そして最も近いライバルと見なされていたと報じた。彼の逮捕は、大規模な抗議活動の波を引き起こした。

トルコの共和人民党は、これらの逮捕と告発を、野党を弱体化させ、エルドアン氏のトルコ大統領としてのさらなる5年間の任期への道を開くことを目的としたアンカラ政府の「攻撃的なキャンペーンの一部」と見なしている。しかし、エルドアン政府はこれらの主張を否定し、トルコの裁判所は独立していると明言している。

今週月曜日には、トルコで重要な裁判が行われ、共和人民党の2023年大会の解散について判決が下される予定である。この決定は、同党の指導者の変更につながり、党を混乱に陥れる可能性がある。共和人民党は、昨年行われた国の地方選挙で目覚ましい勝利を収めていた。