国連：イスラエルはガザ住民に死刑を宣告した

Abna通信社がパレスチナ情報センターから報じたところによると、国連人道問題調整事務所（OCHA）の広報官である「オリガ・チェリフコ」氏は、シオニスト政権がガザ市住民に「死刑」を宣告し、パレスチナ人は街を去るか死ぬかという困難な選択に直面していると警告した。

彼女は言った。「ガザ市の住民は死刑を宣告されています。彼らは去るか、死ぬかのどちらかです。何十万人もの疲弊し、消耗し、おびえた民間人が、小さな動物ですら移動する場所を見つけるのに苦労するような人口密集地域に逃げるように命じられています。」

これらの発言は、ガザ市住民の避難と占領に関する最近のイスラエルからの警告を受けてのものだった。

国連の担当者は、ガザでの恐ろしい暴力を止める必要性を強調し、次のように述べた。「手遅れになる前に、持続可能な平和への道を開くための緊急の決定が必要です。爆弾を止め、流血を止めるための声と行動が必要です。」

チェリフコ氏はまた、北部を含むすべての国境検問所とルートを通じてガザへの人道援助の絶え間ない流れを確保する必要性を強調し、「ガザ住民は物乞いを望んでいません。彼らは安全、尊厳、そして平和の中で生きる権利を望んでいます」と述べた。