イスラエルによるカタール攻撃に対するアラブ諸国の反応

アルジャジーラからの報道によると、Abna通信社は、アラブ諸国、アラブ連盟、湾岸協力会議が、ハマス交渉チームが標的となったカタールに対するシオニスト政権の卑劣な攻撃を非難したと報じた。

この報道によると、アラブ諸国はこの攻撃を挑発的な行為であり、国際法とカタールの主権に対する明白な違反であると表現し、カタールとの連帯を表明した。

サウジアラビアのイスラエルによるカタール攻撃への反応

サウジアラビア通信社（SPA）は、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子が、カタールのタミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長との電話会談で、イスラエルによる攻撃を非難し、サウジアラビアのカタールに対する全面的な支持を強調したと報じた。

彼は、サウジアラビアがカタールとその安全保障を支援するために、そのあらゆる能力を活用すると付け加えた。

ヨルダン国王：カタールの安全保障はヨルダンの安全保障の一部である

ヨルダンのアブドラ2世国王は、カタールのタミーム・ビン・ハマド・アール・サーニー首長との電話会談で、「カタールの安全保障はヨルダンの安全保障の一部である」と強調した。

この電話会談で、彼はカタールの安全保障、安定、主権を損なういかなる行動も拒否するという自国の立場を強調した。

ヨルダンのアイマン・サファディー外務大臣も、イスラエルによるカタールへの卑劣な侵略を強く非難し、国際社会にシオニスト政権を抑制するよう求めた。

UAEのイスラエルによるカタール攻撃への反応

UAE大統領顧問のアンワル・ガルガーシュ氏は、イスラエルによるカタール攻撃を非難した。彼はソーシャルメディアへの投稿で、「湾岸諸国のアラブの安全保障は不可分であり、我々は兄弟国であるカタールの側に完全に立ち、イスラエルによる裏切り的な攻撃を非難する」と書いた。

一方、アラブ首長国連邦の Abdullah bin Zayed 外務大臣は、ツイートで自国のカタールとの完全な連帯を強調した。

クウェート：イスラエルによるカタール攻撃はすべての国際法の明白な違反である

クウェート外務省は声明で、シオニスト政権によるカタールへの残忍な侵略を非難し、この攻撃を「すべての国際法と規範の明白な違反」と見なした。

クウェート外務省はまた、この攻撃が地域の安全保障と安定に対する深刻な脅威であり、国際的な平和と安全を直接的に損なうものだと述べた。

オマーンはイスラエルによるカタール攻撃を強く非難した

オマーン外務省は声明で、シオニスト政権によるカタール攻撃を強く非難した。声明では、「イスラエルによる政治的暗殺は、国際法の明白な違反であり、国の主権の明白な違反であり、危険な緊張の高まりである」と述べられた。

パレスチナ自治政府のカタール攻撃への反応

パレスチナ自治政府のマフムード・アッバース大統領も、イスラエルによるカタールへの攻撃を非難し、それを「国際法の明白な違反」と見なした。

一方、パレスチナ自治政府副議長のフセイン・アル＝シェイク氏は、「イスラエルによるカタール攻撃は、地域の安全と安定に対する脅威である」と述べた。

エジプト大統領府は声明で、イスラエルによるカタールへの攻撃を強く非難し、それを「危険な前例、容認できない事態の進展、そして平静を達成するための国際的な努力を損なう緊張の高まり」と表現した。

ダマスカスのイスラエルによるカタール攻撃への反応

シリア外務省は、イスラエルによるカタール首都への攻撃を強く非難した。

イラクはイスラエルによるカタール攻撃を非難した

イラク外務省は声明で、ドーハに対するイスラエルの攻撃を非難し、カタール政府と国民を支援し、その主権を損なういかなる攻撃にも立ち向かうための完全な支持を提供するというイラクの確固たる立場を強調した。