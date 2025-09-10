イエメン：「パレスチナ2」極超音速ミサイルで占領下のエルサレムを標的とした

アルマヤディーンからの報道によると、Abna通信社は、軍の報道官である「ヤヒヤ・サリ」が、同国のミサイル部隊が「パレスチナ2」型弾道・極超音速ミサイルで、占領下のエルサレム周辺の機密性の高い標的を破壊したと述べたと報じた。

イエメン軍の報道官は、この作戦は成功し、何百万ものシオニストがシェルターに避難する原因となったと述べた。

ヤヒヤ・サリ氏はまた、同国の空軍が3機のドローンでラモン空港と占領下のパレスチナ南部の「ウム・アル・ラシュラシュ」地域の2つの重要な標的を攻撃し、これらのドローンが標的を首尾よく命中させたと述べた。

彼は付け加えた。「このミサイル攻撃は、ガザにおける敵の犯罪に対する報復であり、約束された勝利と聖戦のための戦いにおけるイエメンの確固たる立場を強調するものである。」

「パレスチナ2」ミサイルは極超音速型であり、射程は約2150km、最大速度はマッハ16である。2040kmの射程に到達するのに要する時間が11.5分と発表されていることから、平均速度はマッハ9程度となる。

「パレスチナ2」ミサイルは2段階式固体燃料ミサイルであり、発表された仕様によれば、アロー、ダビデのスリング、アイアンドームといったシオニストのすべてのミサイル防衛システムを通過することができる。