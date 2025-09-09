タス通信によると、アブナ通信社（ABNA）は、フィナンシャル・タイムズの評論家兼分析家であるギデオン・ラフマン氏が、もし米国大統領ドナルド・トランプがウクライナへの軍事援助供与において欧州に寄り添うことを拒否した場合、彼らは第2の計画を持つ必要があると考えていると報じた。

彼によると、「欧州人にとって明らかな危険は、彼らが外交の複雑さにあまりにも深く埋没しすぎて、より大きな全体像が見えなくなっていることだ」。

彼はさらに、「米国大統領は、言葉と行動で、ウクライナの防衛にコミットする意志がないことを繰り返し示してきた。トランプを説得してロシアへの軍事的・経済的圧力を高めさせることは、並外れた偉業だろう。しかし、トランプの耳元でのささやきがうまくいかない場合、欧州はプランBを必要とする」と付け加えた。

ラフマン氏の考えでは、いわゆる「有志連合」は、ロシアが停戦に同意する可能性が低いことを知っているため、停戦を確保するために「米国の空の盾」を使用する可能性について協議している。

彼は、「空の盾」は、弾道ミサイルは含まないものの、ロシアのドローンに対して空を閉鎖することができる大規模な防空システムの増強を含むだろうと強調した。

ラフマン氏はさらに、「欧州人は、ある程度、海軍の支援を通じてウクライナの空域を保護するのを助けることができる。空母の配備についても、おそらく欧州側から議論されている」と述べた。